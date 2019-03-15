США считают проблемой поставки СПГ Украине. Указывают на Керченский пролив

Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине. Об этом 15 марта заявил замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт.

Министр пояснил, что делать отгрузки в регион Черного моря достаточно сложно. По его словам, ситуация в Керчи «немного изменилась», и теперь трудно делать прогнозы относительно поставок СПГ Украине. «Не знаю, является ли он [регион] жизнеспособным рынком для СПГ, но мы рады будем это изучить», — цитирует Бруиллетта РБК со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет об инциденте в конце ноября, когда корабли украинских ВМС зашли в Керченский пролив и были задержаны погранслужбой ФСБ. В Москве настаивают, что украинцы вошли в территориальные воды России; в Киеве называли произошедшее актом агрессии со стороны России. После инцидента США анонсировали санкции против 24 сотрудников ФСБ, причастных к произошедшему.

Кроме того, США неоднократно грозили ввести санкции против компаний, в том числе из ЕС, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2». По данным The Wall Street Journal, ограничения могут быть введены в ближайшее время. Москва считает, что таким образом США продвигают продажи своего СПГ.