«Зенит» вылетел из Лиги Европы. Петербуржцы не смогли обыграть «Вильярреал»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл в матче 1/8 финала «Вильярреалу» и выбыл из Лиги Европы.

14 марта в Испании «Зенит» отыграться не смог. Он уступил со счетом 1:2. Счет открыл нападающий «Вильярреала» Жерар Морено. Форвард Карлос Бакка закрепил успех. «Зениту» в конце встречи только удалось размочить счет — гол забил защитник Бранислав Иванович в добавленное время.

Все. Уступаем в Испании и завершаем борьбу в Лиге Европы УЕФА.#ВильярреалЗенит pic.twitter.com/yPsL80AQdW — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 14 марта 2019 г.

После двух встреч счет стал 5:2 в пользу испанцев. Напомним, первый матч в Петербурге завершился победой «Вильярреала» со счетом 3:1. Отметим, в еврокубках больше не осталось российских клубов — ранее сегодня из Лиги Европы выбыл «Краснодар».