Boeing из-за бойкота приостановил поставки 737 MAX

Компания Boeing объявила о приостановке поставок самолёта модели 737 MAX. Производство при этом не прекращается.

Об этом 14 марта сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании. Решение было принято на фоне того, что многие страны мира заявили о запрете полетов самой продаваемой модели Boeing. Речь идёт только о временной мере, производство лайнеров продолжается. В компании планируют оценить, как ситуация с ограничениями полетов повлияет на производственный процесс.

Не пускать в своё воздушное пространство Boeing 737 MAX государства, в том числе Россия, решили после авиакатастрофы в Африке. Под Аддис-Абебой погибли 157 человек, в том числе три россиянина. США присоединились к бойкоту только 14 марта. Сообщалось, что пилоты рухнувшего лайнера предупреждали о проблемах с управлением самолёта. Истинную причину крушения должен раскрыть «чёрный ящик». Сегодня его доставили во Францию.