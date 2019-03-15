Союз архитекторов и градозащитники попросили Смольный признать СКК «Петербургский» памятником

Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников и городской Союз архитекторов подали в Смольный заявление о включении СКК «Петербургский» в реестр объектов культурного наследия. Документ 14 марта опубликовали в группе ВООПИиК «ВКонтакте».

В случае, если комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников по итогам рассмотрения заявки включит спорткомплекс в перечень памятников, снос СКК «Петербургский» окажется под запретом.

Напомним, что в 2023 году комплекс должен принять матчи чемпионата мира по хоккею. В 2018 году президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко и губернатор Петербурга подписали соглашение о реконструкции СКК.

Осенью компания «Лайфкволити эволюшн» представила на Градостроительном совете эскизный проект обновленной арены, который подразумевал не реконструкцию, а снос существующего здания и строительство на его месте нового спорткомплекса. Члены совета раскритиковали предложенное решение и отправили его на доработку.

Изначально предполагалось, что инвестор застроит территорию вокруг новой арены жильем, однако в декабре Смольный объявил, что участки, прилегающие к СКК, останутся зеленой зоной, которую инвестор проекта будет обязан благоустроить за свой счет. Взамен руководство города выразило готовность предоставить бюджетный грант на сумму до 10 млрд рублей.

Накануне врио директора СКК Андрей Абраменко объявил, что комплекс после первого сентября закроется из-за невозможности исполнить предписание МЧС и прокуратуры об устранении недостатков системы безопасности здания. По словам Абраменко, предприятие не сможет выполнить требования ведомств.

Скорее всего, решение о включении СКК в реестр памятников КГИОП примет в ближайшее время. Ранее депутат Заксобрания Петербурга Александр Рассудов уже подавал заявление о признании СКК «Петербургский» объектом культурного наследия. Срок рассмотрения заявки истекает 20 марта.