«Вильярреал» обыгрывает «Зенит» после первого тайма

Первый тайм ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» – «Зенит» в четверг, 14 марта, в Испании завершился в пользу хозяев поля. После 45 минут игры счет 1:0.

Единственный пока гол забил на 29-й минуте встречи нападающий хозяев Жерар Морено. Напомним, что первый матч в Петербурге завершился победой «Вильярреала» 3:1. Теперь петербуржцам надо обыгрывать испанцев с преимуществом минимум в четыре мяча. Впрочем, для дополнительного времени может хватить и трех голов.

Ранее из розыгрыша Лиги Европы вылетел «Краснодар», который не смог на своем поле обыграть «Валенсию».