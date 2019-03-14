В Тярлево маршрутка сбила перебегавшую дорогу девушку. Она жива, но в тяжелом состоянии

Водитель ПАЗа не успел затормозить перед переходившим дорогу пешеходом в Пушкинском районе Петербурга вечером 14 марта. В больнице несовершеннолетняя девушка.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло в 21:35 на Фильтровском шоссе в Тярлево. Маршрутка под номером 12К сбила петербурженку, когда та перебегала нерегулируемый перекрёсток. В больницу 17-летнюю пострадавшую увезли с серьёзными травмами головы, она находится в тяжёлом состоянии.

В соцсетях очевидцы сообщают, что водитель не заметил девушку, когда подъезжал к автобусной остановке.