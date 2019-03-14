«Краснодар» вылетел из Лиги Европы. «Зенит» бьется за выход в четвертьфинал с «Вильярреалом»

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле 14 марта сыграл вничью с «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Первый гол матча был забит на 85-й минуте встречи — счет открыл нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Сравнять счет в самой концовке игры удалось полузащитнику испанцев Гонсалу Гуэдешу. Напомним, 7 марта в Испании российский клуб проиграл со счетом 1:2. Таким образом, по сумме двух игр в четвертьфинал прошла «Валенсия».

Напомним, за свою путевку в четвертьфинал Лиги Европы сейчас бьется «Зенит» – игра с «Вильярреалом» началась в 23:00 по московскому времени. Пока счет 0:0, петербуржцам надо забить минимум три гола и ни разу не пропустить при этом. Первый матч в Петербурге завершился победой «Вильярреала» со счетом 3:1.