Суд в Петербурге признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела после избиения психиатрами фотографа

Дзержинский районный суд удовлетворил жалобу адвоката Виталия Черкасова на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении врачей-психиатров, которые в отделе полиции побили фотографа Давида Френкеля.

Об итогах заседания 14 марта «Фонтанке» рассказал Черкасов. Судья Лариса Бражникова сочла отказ Френкелю незаконным и необоснованным. Должностное лицо, а именно заместитель начальника отдела дознания УМВД Центрального района подполковник Попов, нарушения должен устранить. Судья обратила внимание на то, что сам Френкель так и не был опрошен, а проверочные мероприятия, на необходимость проведения которых указал прокурор, не состоялись.

Фотографа избили в 78-м отделе полиции в декабре 2016 года. Там он оказался после митинга, на котором его ударил активист провластного Национально-освободительного движения. Психиатров вызвал замначальника 78-го отдела Манучарян, ему показалось что Френкель «тревожится». Общение с медиками попало на видео.

Накануне жалобу фотографа зарегистрировали в Европейском суде по правам человека.