Капитана Медведева задержала ФСБ. В Кировске наркополицейский попался на поборах с драгдилеров

В Ленобласти задержан капитан полиции Кировского ОМВД Медведев. Об этом 14 марта пишет 47news.

По данным издания, полицейского разрабатывали с прошлого года, его подозревают в получении 20-40 тысяч в месяц с нескольких точек торговли наркотиками. СК по Ленобласти уже возбудил уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Медведев возглавлял в районном отделе линию борьбы с распространением наркотиков. Деньги с наркоторговцев он, по версии следствия, собирал «за общее покровительство и непривлечение к уголовной ответственности». При этом в постановлении о возбуждении уголовного дела указан только один человек. Он якобы отдал Медведеву за 11 месяцев 460 тысяч рублей. По предварительной информации, в оперативных справках таких эпизодов много.

«Как говорят сегодня в следствии, есть предположение, что полицейский был лишь частью системной заботы о наркоторговцах Кировского района», – пишет 47news. Издание подчеркивает, что статья, которая вменяется полицейскому, подразумевает штраф в девяностократном размере от суммы взятки (получается, что он может достичь 41,5 млн рублей). Получить комментарии начальника ОМВД по Кировскому району Ленобласти Дмитрия Иванова и начальника полиции Александра Волкова не удалось — один на звонок не ответил, второй от общения «корректно отказался».