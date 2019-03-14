По делу о нелегальной продаже табака арестованы двое. Таможенный инспектор вину признал, глава профсоюзной организации молчит

Петроградский районный суд Петербурга 14 марта избрал меру пресечения двум задержанным накануне фигурантам дела о взятке на 10 млн рублей. Оба под арестом, но в изоляторе только взяткодатель.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, под домашний арест на срок до 11 мая помещён таможенный инспектор Александр Жарин. С его помощью, полагает следствие, из-под оплаты акцизных сборов была выведена партия табачных изделий. За услуги он просил в валюте. Как сообщается в материалах дела, инспектор получил взятку в 9,6 млн рублей — 147 тысяч долларов США. Он признал вину.

В изолятор отправился «заказчик», руководитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления Геннадий Рогачевский. Он воспользовался конституционным правом молчать и останется в камере до 12 мая.

О схеме «Фонтанка» писала накануне. Рогачевский, как считает следствие, с октября 2018-го по февраль 2019-го с помощью посредников в Балтийской таможне передал валюту Жарину. Тот внёс в базу данных «Морской пункт пропуска» сведения о вывозе с территории ЕАЭС табака, хотя на деле пачки Россию не покидали и продавались здесь без оплаты акцизных сборов. Дома у Рогачевского во время обысков нашли 600 тысяч долларов США.