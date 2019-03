С Байконура стартовала ракета с экипажем, который раньше не добрался до МКС из-за аварии

С космодрома Байконур произошел запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12». Об этом 14 марта почти одновременно сообщили Роскосмос и NASA.

Ракета оторвалась от Земли в 22:14 по московскому времени. На борту находятся космонавт Алексей Овчинин и его американские коллеги Ник Хейг и Кристина Кук. Стыковка с МКС намечена на 04:07 15 марта.

3-2-1… LIFTOFF! ? At 3:14pm ET, @AstroHague, @Astro_Christina and cosmonaut Alexey Ovchinin launched on a journey to their new home aboard the @Space_Station for a six-and-a-half-month mission. Tune in: https://t.co/sMdhJOnzA3 Ask questions using #askNASA pic.twitter.com/BMtNELZU2I