«Зенит» попробует отыграть у «Вильярреала» три гола без Дзюбы

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала», который пройдет в четверг, 14 марта, в Испании. Отметим, что в заявке отсутствует нападающий Артем Дзюба. По словам футбольного комментатора, игрок почувствовал недомогание.

С первых минут на поле выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович (капитан команды), Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, полузащитники Эрнани, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Вильмар Барриос, нападающие Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Луиш Нету, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Антон Заболотный.

Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

Напомним, первый матч в Петербурге завершился победой «Вильярреала» со счетом 3:1. Команде Сергея Семака предстоит непростая задача — забить минимум три гола и ни разу не пропустить при этом.