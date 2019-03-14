Вымышленное насилие привело к реальному аресту. В Индии задержали десятерых подростков, игравших в PUBG

В индийском штате Гуджарат полиция задержала десятерых подростков за то, что те играли в онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) на публике. Об этом 14 марта пишет Times of India.

Издание подчеркивает, что это первые аресты после введения запрета на игру PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Власти считают, что таким образом борются с распространением насилия в детских играх. Задержанных подростков отпустили под залог после предъявления обвинения. Дело, видимо, должно стать показательным. «Мы хотим дать понять всем, что уведомление о запрете PUBG не останется просто на бумаге», — заявил представитель полиции.

Указ о запрете PUBG был выпущен в январе, в нем утверждалось, что игра «воспитывает жестокость в школьниках» и ухудшает их успеваемость.

PlayerUnknown’s Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре «королевская битва», разработанная в Корее. «Королевская битва» (battle royal) совмещает в себе симулятор выживания и шутер. Игроки ищут оружие и уничтожают противников на ограниченной карте, пока в живых не остается лишь один — он побеждает. Распространением игры в России занимается Mail.Ru Group.