Последняя частная британская автокомпания, известная деревянными машинами, продана итальянцам

Английский производитель спортивных автомобилей Morgan Motoring Company в апреле перейдет в в собственность итальянской инвестиционной группы Investindustrial. Подробности и финансовые условия сделки не раскрываются.

Morgan Motoring Company это не только последняя чисто британская автомобильная компания. Это еще и последняя «семейная» компания во всей автопромышленности страны. На протяжении всех 110 лет своей истории Morgan принадлежал и управлялся членами одной семьи, начиная с основателя компании Генри Фредерика Стенли Моргана. И вот теперь семья, стоящая за последним частным британским автомобилестроителем, приняла решение продать контрольный пакет акций итальянской частной инвестиционной фирме Investindustrial, чтобы таким образом обезопасить будущее своего 110-летнего бизнеса, пишет издание Campden FB. В Investindustrial заявили, что семья сохранит функцию «управленцев» и миноритарный пакет акций.

Компания Morgan была «семейным» предприятием не только с точки зрения владельцев и менеджмента. Большинство из её двух сотен работников – также представители династий, которые трудились здесь на протяжении нескольких поколений.

Morgan выпускает уникальные спортивные автомобили, которые строятся полностью вручную. В этих автомобилях самые современные двигатели от Ford и BMW сочетаются с деревянным кузовом, обшитым выколоченными вручную алюминиевыми панелями. Также вручную и в соответствии с пожеланиями покупателя изготавливаются и роскошные интерьеры «Морганов».

Инвестиционный фонд Investindustrial не чужд автомобилестроению. Ранее он владел мотоциклетной маркой Ducati, впоследствии проданной Audi, а в 2012 году купил 37 процентов акций другого британского производителя спорткаров – Aston Martin.