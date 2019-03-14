Даже в продвинутой Америке люди боятся беспилотников. Но в некоторых случаях готовы довериться роботу
В то время, как автопроизводители растущими темпами разрабатывают все более автономные автомобили, далеко не все потребители готовы ими воспользоваться. Для многих оказывается совсем непросто довериться роботу.
Согласно проведенному Американской автомобильной ассоциацией (AAA) исследованию, 71 процент американцев боится ездить на полностью автономном автомобиле, пишет The Drive. И это при том, что именно американские компании наиболее продвинулись в создании беспилотников, и в этой стране уже есть места, где эксплуатация таких транспортных средств законодательно разрешена.
Одной из причин столь сильного страха перед роботами в ассоциации считают прошлогодний инцидент с беспилотником Uber, сбившем насмерть женщину в штате Аризона. Но и до этого случая показатель неприятия автономных транспортных средств фиксировался на уровне 63 процентов.
В отдельных случаях, по данным исследования, люди доверяют автоматизированным транспортным системам. Около половины опрошенных готовы пользоваться беспилотниками при поездках на малых скоростях и на небольшие расстояния, скажем в парках развлечений или в аэропортах. Также не вызывает протестов автономная доставка еды или товаров. Но доверять роботам перевозку родных и близких опрошенные не готовы.
Решающим фактором, способным улучшить отношение к беспилотникам, авторы исследования считают личный опыт взаимодействия с ними. Другими словами, большинство из тех, кто боится ездить на автономных автомобилях, никогда не пробовали это делать. Начинается с малого: если у водителя в машине есть обычный адаптивный круиз-контроль, он будет гораздо лучше относиться к полностью автоматическому транспорту, чем его коллеги, которые никогда не пользовались круиз-контролем.
То же самое можно сказать о людях, имеющих опыт поездок, например, на беспилотных шаттлах в Лас-Вегасе или в некоторых аэропортах. Исследование показало, что получив положительный опыт поездки на роботизированном транспорте, человек начинает больше доверять ему.
В целом опрос демонстрирует, что американцы все-таки готовы к массовому появлению автономных транспортных средств. Однако они бы хотели, чтобы переход к ним осуществлялся постепенно, по мере развития технологий и привыкания населения. Большинство уверено, что реально воспользоваться беспилотниками они смогут не раньше, чем лет через 10.
Около половины опрошенных заявили, что не готовы отказаться от самостоятельного управления, даже если в автомобиле будет система, полностью заменяющая водителя.