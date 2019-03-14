Даже в продвинутой Америке люди боятся беспилотников. Но в некоторых случаях готовы довериться роботу

В то время, как автопроизводители растущими темпами разрабатывают все более автономные автомобили, далеко не все потребители готовы ими воспользоваться. Для многих оказывается совсем непросто довериться роботу.

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Согласно проведенному Американской автомобильной ассоциацией (AAA) исследованию, 71 процент американцев боится ездить на полностью автономном автомобиле, пишет The Drive. И это при том, что именно американские компании наиболее продвинулись в создании беспилотников, и в этой стране уже есть места, где эксплуатация таких транспортных средств законодательно разрешена.

Одной из причин столь сильного страха перед роботами в ассоциации считают прошлогодний инцидент с беспилотником Uber, сбившем насмерть женщину в штате Аризона. Но и до этого случая показатель неприятия автономных транспортных средств фиксировался на уровне 63 процентов.

В отдельных случаях, по данным исследования, люди доверяют автоматизированным транспортным системам. Около половины опрошенных готовы пользоваться беспилотниками при поездках на малых скоростях и на небольшие расстояния, скажем в парках развлечений или в аэропортах. Также не вызывает протестов автономная доставка еды или товаров. Но доверять роботам перевозку родных и близких опрошенные не готовы.

Решающим фактором, способным улучшить отношение к беспилотникам, авторы исследования считают личный опыт взаимодействия с ними. Другими словами, большинство из тех, кто боится ездить на автономных автомобилях, никогда не пробовали это делать. Начинается с малого: если у водителя в машине есть обычный адаптивный круиз-контроль, он будет гораздо лучше относиться к полностью автоматическому транспорту, чем его коллеги, которые никогда не пользовались круиз-контролем.

То же самое можно сказать о людях, имеющих опыт поездок, например, на беспилотных шаттлах в Лас-Вегасе или в некоторых аэропортах. Исследование показало, что получив положительный опыт поездки на роботизированном транспорте, человек начинает больше доверять ему.

В целом опрос демонстрирует, что американцы все-таки готовы к массовому появлению автономных транспортных средств. Однако они бы хотели, чтобы переход к ним осуществлялся постепенно, по мере развития технологий и привыкания населения. Большинство уверено, что реально воспользоваться беспилотниками они смогут не раньше, чем лет через 10.

Около половины опрошенных заявили, что не готовы отказаться от самостоятельного управления, даже если в автомобиле будет система, полностью заменяющая водителя.