«У нас есть безграничное пространство для всех». Сбой в Facebook мог принести Telegram примерно 3 млн новых пользователей

За последние сутки в Telegram появились три миллиона новых пользователей. Об этом 14 марта в своем телеграм-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«У нас есть настоящая приватность и безграничное пространство для всех», – подчеркнул Дуров. Источник в Telegram рассказал изданию Techcrunch, что причиной наплыва новых пользователей мог стать сбой в Facebook и Instagram, который произошел накануне. Напомним, глобальный сбой 13 марта, как писала «Фонтанка», затронул почти весь мир — от Сингапура до Петербурга. Не работали, в том числе, мессенджеры этих приложений.

Создатель и руководитель сервиса Combot Федор Скуратов в своем телеграм-канале уточнил, что обычный темп роста Telegram – около 9 млн пользователей в месяц (примерно 300 тысяч в сутки). Таким образом, рост мессенджера за сутки увеличился в 10 раз.