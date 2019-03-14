Brexit откладывается. Британский парламент проголосовал за отсрочку выхода из ЕС

Парламент Великобритании поддержал отсрочку выхода из Евросоюза. Как передает 14 марта BBC, «за» отсрочку проголосовали 412 депутатов, против — 202.

Brexit был намечен на 29 марта, причем ЕС угрожал повысить стоимость выхода из союза для Великобритании до 45 млрд евро из-за проволочек. Ранее сегодня парламент проголосовал против проведения повторного референдума по этому вопросу. Правительству Терезы Мэй придется искать новый вариант соглашения с Евросоюзом — два предыдущих депутаты поддержать отказались. Согласно решению парламентариев, выход из ЕС откладывается как минимум на 3 месяца – до 30 июня. Однако его еще должны поддержать другие страны-члены Евросоюза.