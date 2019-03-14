Одни петербуржцы все ещё в Екатеринбурге, другие — не на Гоа. У пилота закончился рабочий день

Рейс компании AzurAir спустя почти сутки после вылета из Нячанга так и не добрался до Петербурга. Пока в Екатеринбурге мела метель, у пилота закончилось рабочее время.

Как рассказали «Фонтанке» вечером 14 марта пассажиры, представители авиакомпании ввели их в заблуждение, ссылаясь на метеоусловия, а на деле у командира экипажа кончилось рабочее время. Об этом рассказал начальник комплексной смены екатеринбургского аэропорта «Кольцово» Евгений Барановский. Это же позднее застрявшим в аэропорту косвенно подтвердил представитель авиакомпании, объяснив, что полёт откладывается из-за метеоусловий и «подготовки рейса».

К вечеру четверга по метеосводкам в Кольцово порывы бокового ветра достигали 7 м/с, и самолёты вылетали, говорят читатели. Это же подтверждает сервис Flightradar.

«Сейчас мы всё ещё в так называемой чистой зоне аэропорта. За это время нам давали прохладительные напитки, потом добились пельменей. Но среди пассажиров около двадцати детей, есть совсем младенцы, и их никто не размещает», – жалуются пассажиры.

По данным онлайн-табло, рейс должен вылететь в 23:15 по Екатеринбургу (по расписанию, уже в 15 часов пассажиры должны были быть в Пулково).

Сетуют и те, кто в Петербурге ждёт начала отпуска. Тот же самолёт, что застрял в Кольцово, должен везти горожан на Гоа. По данным табло Пулково, рейс перенесён уже на шесть утра, первоначально задержка составила пять часов, борт должен был вылетать в девять вечера.

Задержки начались после того, как во время дозаправки в Кольцово была обнаружена техническая неисправность самолёта. Пассажиров для скорости пересадили на другой борт.