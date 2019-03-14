«Королевский корги» получил прокатное удостоверение. Он выйдет на широкие экраны на пять дней позже своего конкурента «Гурвинека»

Эпопея с выходом в прокат мультфильма «Королевский корги» подходит к концу. Министерство культуры 14 марта выдало прокатное удостоверение творению бельгийских аниматоров.

Как пишет РБК, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Картина выйдет в прокат 21 марта 2019 года с возрастным рейтингом 6+», — уточнили в Минкульте.

Напомним, премьера «Королевского корги» была намечена на 7 марта. Дата совпала с выходом на большой экран мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра», снятого при поддержке Минкульта и Фонда кино. Министерство предложило «Вольге» выбрать другую дату. В результате владельцы кинотеатров взбунтовались и решили не пускать в прокат российскую ленту. В итоге 7 марта мультфильму отдали менее 4% от всех сеансов. В первые выходные картина собрала только 15 млн рублей. В итоге в широкий прокат «Гурвинек» выйдет только 16 марта — он начал появляться в расписаниях кинотеатров.