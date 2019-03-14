Три моста разведут в Петербурге в ночь на 15 марта. Город готовится к сезону навигации

В ночь на 15 марта в Петербурге разведут Володарский, Благовещенский и Тучков мосты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Там уточнили, что по Благовещенскому мосту не удастся проехать с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 05.00. Володарский будет закрыт с 02.00 до 05.45, а Тучков — с 02.00 до 04.55. Отметим, всего запланировано более 50 тестовых разводок переправ до открытия сезона навигации, которое намечено на 10 апреля.

В прошлом году навигация на Неве и Малой Неве стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. На рукавах Невы она началась позже — 20 апреля, а закончилась только 15 ноября.