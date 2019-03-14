Подрядчик, озеленивший стадион на Крестовском острове, подал иск к «Метрострою»

Компания «Бамард» подала иск ОАО «Метрострой» на 20 млн рублей. Ранее именно она занималась укладкой газона на стадионе на Крестовском отстрове.

Согласно сайту арбитража, иск зарегистрирован 13 марта. Точная сумма — 20 млн 853 тысячи рублей. АО «Компания Бамард» зарегистрирована в Москве и занимается поставкой спортивных, напольных и ковровых покрытий, а также их монтажом. С ответчиком компания пересекалась на строительстве стадиона на Крестовском острове, где «Метрострой» выступал генподрядчиком. Звучала и сумма в 21 млн рублей: именно во столько весной 2017 года перед Кубком Конфедераций оценивались расходы на новый газон для арены. Уложили его 30 мая, после того как тестовые матчи «Зенита» показали неготовность предыдущего поля. При этом клуб обвинял в сложившейся ситуации «Бамард». Компания, в свою очередь, заявила, что в проблемах виноват сам «Зенит», не обеспечивший должный уход за полем в зимний период.

Напомним, осенью «Метрострой» подал несколько исков, в том числе к комитету на 1,1 млрд рублей, которые, по мнению компании, заказчик должен ей за строительство стадиона. А еще летом сам комстрой потребовал от «Метростроя» 2,8 млрд, заявив, что объем непринятых работ составляет 2,35 млрд рублей. Большая часть приходится на дефектовку стараний предыдущего подрядчика («Трансстрой»), некачественное выполнение работ самим «Метростроем» и пусконаладку. Помимо комитета, иски к «Метрострою» подали многие субподрядчики.

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