Ксения Собчак рассказала, почему не пойдёт в губернаторы Петербурга
Тележурналист и политик Ксения Собчак на встрече с главным редактором петербургского «Эха Москвы» Виталием Дымарским прокомментировала сентябрьские выборы губернатора в Северной столице. Собчак повторила, что уже давно решила, не участвовать в них как кандидат.
«У меня не было таких планов. Но я наблюдала, как разворачивается дискуссия», – заявила она на «Дилетантстких чтениях», которые прошли 14 марта в отеле «Гельвеция».
По словам Собчак, она прекрасно понимает, что не пройдёт муниципальный фильтр. «Будет потрачено много средств. По Петербургу мы давно приняли такое решение. Не вижу смысла», – добавила она.
Собчак при этом заметила, что внимательно следит за происходящим в родном городе. По её информации, рейтинг Александра Беглова сейчас невысокий, «ниже Оксаны Дмитриевой.. Сейчас задача власти найти менее симпатичную фигуру, чем Беглов. Муниципальным фильтром будут отсечены все», – заключила она.
Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ сообщили о намерении светской львицы и тележурналистики выдвинуть свою кандидатуру на губернаторский пост в Северной столице. Также СМИ приписывали ЛГБТ-активисту Антону Красовскому роль главы выборного штаба Собчак.
Соратник журналистки Тимур Валеев также заявил о том, что Собчак в выборах в Петербурге не участвует. Однако в своем-телеграм-канале он добавил, что «решение по выборам она ещё не приняла».
Весной 2018 года Ксения Собчак была кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива». За нее проголосовали 1 238 031 (1,68%) граждан России. Позже она обьяснила, что к участию в той гонке подтолкнула безысходность: «По поводу себя лично. Я не про личные амбиции. И на президентские выборы пошла потому, что никто больше не захотел, я разговаривала и с супругой Алексея Навального, и с ним. Я надеюсь, что в результате договоренностей в оппозиции найдётся другой человек, у которого будет шанс занять второе место, а то и выиграть и сместить Полтавченко, я его поддержу».
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