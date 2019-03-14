Треснувший лёд прервал рыбалку рядом с петербургской дамбой, отрезав от берега тридцать человек. Пуститься в свободное плавание им не грозило, но каждому второму потребовалась помощь

О неприятностях, постигших любителей подлёдного клёва, вечером 14 марта сообщила в Instagram дирекция Комплекса защитных сооружений. Как сказано в сообщении, отрыв льдины с 30 рыбаками произошёл на судопропускном сооружении С-1 с финской стороны. Заметившие опасность сотрудники КЗС тут же позвонили спасателям.

В городском МЧС «Фонтанке» подтвердили, что соответствующий вызов получили в половине шестого вечера. На месте выяснилось, что от берега застрявших на льду отделяет трещина. Часть попавших в плен, по всей видимости, спаслись самостоятельно, вызволять потребовалось шестнадцать человек. Никто из увлечённых рыбалкой не пострадал, уточнили в ведомстве.