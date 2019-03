Очевидцы в США сняли на видео, как ветер опрокидывает фуры

Сильный ветер в США опрокидывает фуры и поезда. Метель закрыла дороги. Есть жертвы и пострадавшие, например юный футболист и арбитр, на которых обрушился столб.

Как сообщает 14 марта издание KRQE, в Нью-Мексико сошли с рельсов и рухнули с моста 22 вагона. По данным полиции, скорость ветра достигала 100 миль в час (160 км/ч, или 44 м/с). Сложно поверить, но никто не пострадал – впрочем, эта информация предварительная.

State Police on scene of a #trainderailment on SR 469 near Logan, NM involving 26 rail cars. No injuries reported. Wind was contributing factor in crash. pic.twitter.com/Qp6pzr0ee1

— NMSP (@NMStatePolice) 13 марта 2019 г.