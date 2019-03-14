Очевидцы в США сняли на видео, как ветер опрокидывает фуры

Сильный ветер в США опрокидывает фуры и поезда. Метель закрыла дороги. Есть жертвы и пострадавшие, например юный футболист и арбитр, на которых обрушился столб.

Как сообщает 14 марта издание KRQE, в Нью-Мексико сошли с рельсов и рухнули с моста 22 вагона. По данным полиции, скорость ветра достигала 100 миль в час (160 км/ч, или 44 м/с). Сложно поверить, но никто не пострадал – впрочем, эта информация предварительная.

State Police on scene of a #trainderailment on SR 469 near Logan, NM involving 26 rail cars. No injuries reported. Wind was contributing factor in crash. pic.twitter.com/Qp6pzr0ee1 — NMSP (@NMStatePolice) 13 марта 2019 г.

Ветер спровоцировал множество аварий. Два инцидента с фурами, случившиеся 13 марта у города Амарилло, штат Техас, попали на видео. Во втором случае, как говорится в комментарии, в кабине находились водитель и пассажир, оба не пострадали. Скорость ветра при этом составляла более 50 миль в час (80 км/ч, или 22 м/с), а отдельные порывы – более 75 миль в час (120 км/ч, или 33 м/с).

В штате Арканзас, пишет Wdam, из-за сильного ветра упал столб с прожекторами – прямо на футбольное поле во время игры двух школьных команд. Пострадали судья и один из спортсменов. У арбитра переломы голени и малоберцовой кости, а у игрока – травмы головы и ног.

Scary. A light pole barely missed crushing a high school soccer referee in Arkansas on Saturday. pic.twitter.com/KzQQC6InSD — Gordon Keith (@gordonkeith) 12 марта 2019 г.

Повсюду оборванные провода, у жителей — перебои с электричеством, передаёт Первый канал. Натиска непогоды не выдержали даже воздушные суда: в самом крупном аэропорту Техаса ветром опрокинуло несколько частных самолётов. Небольшой дом завалился набок прямо на припаркованную рядом машину, находившаяся в здании женщина получила травмы. В соседнем Колорадо из-за непогоды перекрыли ряд трасс и отменили занятия в школах.

1З мapтa нa чacть CШA (Cкaлиcтые гopы, Цeнтpaльные и Ceвepные paвнины, ceвep Cpeднeгo Зaпaдa) oбpушился штopм, кoтopый cпeциaлиcты нaзывaют «бoмбoвым» или «взрывным» циклoнoм. Oн вoзникaeт, кoгдa пpoиcxoдит peзкoe пaдeниe дaвлeния, объясняет USA.one. Метели прошли в Koлopaдo, Baйoминге, Heбpacке, Южнoй Дaкoте. По мнению экспертов, этот снежный циклон является одним из самых мощных, обрушившихся на регион, начиная с 1979 года, пишет Daily Mail. Произошло множество ДТП, в одном из которых погиб полицейский.

Как минимум 23 человека погибли в результате торнадо, который обрушился на американский штат Алабама вечером 3 марта. Больше всего пострадал округ Ли, где по меньшей мере 12 человек погибли в своих домах, передаёт CNN. Это торнадо стало одним из самых смертоносных в США за последние годы.

Любопытные последствия снял на видео с помощью дрона местный житель в городе Уэверли-Холл. Он обнаружил, что один из домов пережил прямой удар торнадо и, судя по видео и фото, остался почти невредимым, хотя вокруг были повалены сотни деревьев, сообщает Stormnews.