Происшествия
Черные ящики разбившегося Boeing 737 Max Ethiopian Airlines доставили во Францию
Черные ящики самолета Boeing 737 Max, потерпевшего крушение в Эфиопии, доставили во французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщает CNN.
«Истина о крушении самолета находится в этих черных ящиках», — цитирует телеканал представителя бюро.
10 марта 2019 года в Эфиопии, недалеко от столицы Аддис-Абебы, произошло крушение Boeing-737 Max 8. Самолет направлялся в Найроби. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не выжил. В числе погибших трое граждан России.
Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольд Гебремариам заявил, что пилот разбившегося Boeing 737 Max сообщал о проблемах в управлении воздушным судном перед крушением, сообщает The Wall Street Journal. По его словам, в записи переговоров не было отмечено каких-либо внешних проблем.
Справка:
Катастрофа в Эфиопии стала второй с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели авиакомпании Lion Air разбился возле Джакарты. Погибли все находившиеся на борту 189 человек.
Ранее решение о приостановке полетов Boeing 737 Max 8 приняли власти ЕС и многих стран мира. В свою очередь, Федеральное управление гражданской авиации США заявила об отсутствии оснований запрещать полеты Boeing 737 Max 8 из-за отсутствия систематических проблем у данной модели. Днем 13 марта США и Канада остались единственными странами, которые продолжали эксплуатацию Boeing 737 Max 8, однако в итоге авиационные ведомства этих стран также ввели временный запрет на полеты этих самолетов.
Сегодня Росавиация также приостановила полета этого самолета на воздушном пространстве РФ.