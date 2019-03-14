Черные ящики разбившегося Boeing 737 Max Ethiopian Airlines доставили во Францию

Черные ящики самолета Boeing 737 Max, потерпевшего крушение в Эфиопии, доставили во французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщает CNN.

«Истина о крушении самолета находится в этих черных ящиках», — цитирует телеканал представителя бюро.

10 марта 2019 года в Эфиопии, недалеко от столицы Аддис-Абебы, произошло крушение Boeing-737 Max 8. Самолет направлялся в Найроби. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не выжил. В числе погибших трое граждан России.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольд Гебремариам заявил, что пилот разбившегося Boeing 737 Max сообщал о проблемах в управлении воздушным судном перед крушением, сообщает The Wall Street Journal. По его словам, в записи переговоров не было отмечено каких-либо внешних проблем.