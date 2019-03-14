Ту-22 выполнили многочасовой полет над Черным морем

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, сообщили 14 марта в Министерстве обороны России.

«В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов», – говорится в сообщении военного ведомства.

«Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана», – отметили в Минобороны.

Там подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.