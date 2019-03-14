Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ для девятиклассников

Основной период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2019 году пройдет с 24 мая по 2 июля, следует из приказа Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора, который опубликован 14 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, основной период сдачи – с 24 мая по 2 июля. Выпускники девятых классов будут сдавать 24 и 25 мая иностранные языки, 28 мая – русский язык, 30 мая – обществознание, 4 июня – обществознание, информатику, географию и химию, 6 июня – математику, 11 июня – литературу, физику, информатику и биологию, 14 июня – историю, физику и географию. Резервные дни установлены с 25 июня по 2 июля.

Также из документа следует, что досрочный период сдачи ОГЭ в 2019 году пройдет с 22 апреля по 14 мая, дополнительный период – с 3 по 21 сентября.