Парк 300-летия Петербурга и Приморский парк Победы свяжут велодорожками к осени

До конца августа завершится создание веломаршрута от парка 300-летия Петербурга до Приморского парка Победы. Соответствующие конкурсы уже объявлены.

Как сообщает 14 марта комитет по развитию транспортной инфраструктуры, городской центр управления парковками проводит конкурсы на размещение велодорожек на Приморском проспекте и Южной дороге. Это позволит окончательно сформировать маршрут между парком 300-летия Петербурга и Приморским парком Победы.

Сейчас велодорожки идут по Северной дороге от ул. Рюхина до набережной Гребного канала, а по Южной дороге – только до Теннисной аллеи. Если двигаться через Яхтенный мост и Яхтенную улицу, по Приморскому проспекту в сторону парка 300-летия Петербурга, приходится ехать по тротуару или вдоль правого края проезжей части. «Недостающие» велодорожки ориентировочной протяженностью 3,1 км предполагается достроить до конца августа.

Ранее сообщалось, что веломаршрутами свяжут еще шесть парков. Один из них соединит Ладожский парк и парк Малиновка, пройдя по Заневскому проспекту и проспекту Косыгина на участке от проспекта Энергетиков до Наставников. Второй свяжет 4 парка в Кировском районе: велодорожка пройдет через проспект Ветеранов от Воронцовского сквера, далее через парк Александрино и Полежаевский парк до парка Сосновая Поляна. Обустройство велодорожек планируется провести в 2021 году.