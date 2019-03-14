В Мытищах застрелили торговца. Убийца ушел пешком

Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено между двумя припаркованными автомобилями в подмосковных Мытищах вечером 14 марта.

Как сообщают столичные СМИ, тело было найдено в районе 20-го дома по улице Борисовка. Застрелили мужчину на проезжей части, после чего он упал между двумя машинами. Убийца якобы стрелял в спину, после чего ушел на соседнюю улицу, где его ждал сообщник на автомобиле.

По предварительной информации, убитый был индивидуальным предпринимателем, занимался розничной торговлей.