Десять дней на один кадр: 24-летний фотограф сделал снимки автомобилей, не используя при этом автомобили

Компания Skoda заказала молодому венгерскому фотографу Бенедеку Ламперту съемку рекламы автомобилей. Однако предоставлять для фотосессии сами автомобили не стала, да и не собиралась.

Дело в том, что Ламперт известен своими реалистичными фотографиями миниатюр, например сценок с участием фигурок Lego. Поэтому вместо «живых» автомобилей венгерский представитель чешской марки предложил сделать фотосессии с модельками масштаба 1:43 из обширного ассортимента мерча «Шкоды». «Это показалось мне интересным, поэтому я согласился», – сказал 24-летний Ламперт фотографическому изданию PetaPixel.

Фотограф в своих работах принципиально использует как можно меньше манипуляций в Photoshop. Вместо этого он предпочитает делать все «по-настоящему», тратя многие часы на создание миниатюрных сцен с максимальным количеством реалистичных деталей – землей, водой, «снегом», дымами. Обычно на создание макета и фотографирование у него уходит от 7 до 12 часов, при этом часто приходится пробовать разные варианты текстур, материалов и приемов съемки.

Например, чтобы передать движение при фотографировании настоящих автомобилей используется длинная выдержка – тогда вращающиеся колеса выходят смазанными, и возникает впечатление, что автомобиль несется с большой скоростью. На самом деле такие фотографии делаются на скорости не более 10–15 км/ч, причем камера обычно либо крепится к самому автомобилю, либо едет параллельно на специальной платформе.

Для съемки маленьких моделей такой способ, конечно, не подходит. И Ламперт сделал «все наоборот»: автомобильчик закрепил статично, а двигалась «дорога» под ним. Конечно, в Photoshop можно было бы добиться подобного эффекта, используя, например, фильтр Motion Blur, но «фотошопность» таких кадров почти всегда видна, как бы профессионально ни была выполнена манипуляция.

Сложностей, подобной этой, в процессе создания серии фотографий для Skoda возникло немало. Достаточно сказать, что над одним из кадров Ламперт трудился целых 10 дней, поскольку пришлось перепробовать много вариантов и многократно переделывать все «место съемки».

Результат получился впечатляющим. Глядя на некоторые фотографии, сложно поверить, что это действительно игрушечные модельки, а не настоящие автомобили. Поэтому для сомневающихся Бенедек Ламперт опубликовал на YouTube видео, где подробно показал весь процесс съемок.