Смольный через суд снимет самовольную надстройку на «Лениздате»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга намерен подать иск с требованием снести незаконную надстройку на бизнес-центре «Лениздат» на набережной Фонтанки. Об этом 14 марта сообщил КГИОП.

Впервые подготовку к надстройке бизнес-центра заметили в декабре прошлого года. Металлические конструкции устанавливали на крыше литеры В дома номер 59 по набережной реки Фонтанка. Корпус выходит на Инструментальную линию.

Здание «Лениздата» не является памятником, но расположено в границах единой охранной зоны и в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. КГИОП направил собственнику здания, компании «Стройинвест», предостережение о недопустимости самовольных работ. Во время повторной проверки сотрудники комитета зафиксировали, что возведение надстройки продолжается.

Смольный намерен подать иск с требованием демонтировать самовольную постройку, в случае если собственник не снесет постройку самостоятельно. «Фонтанка» запросила оперативный комментарий, представитель БЦ в ответ предложил назначить время для встречи с руководством.