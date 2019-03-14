Сергея Брилёва исключили из общественного совета при Минобороны

Тележурналиста ВГТРК Сергея Брилёва исключили из общественного совета при Минобороны.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» 14 марта Сергей Брилёв заявил, что его об исключении из совета никто не уведомлял. СМИ утверждает, что информация на официальном сайте ведомства обновлена, в Минобороны проинформировали, что решение было подписано главой ведомства 28 января.

«Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моём членстве там. Я ждал решения совета», – заявил Брилёв.

В конце прошлого года СМИ сообщили, что у тележурналиста Сергея Брилёва есть второе гражданство. По закону лицо с двойным гражданством не может входить в состав общественных организаций при военном ведомстве. Позже сам журналист подтвердил, что у него есть подданство Великобритании, где он проработал несколько лет специальным корреспондентом российского телеканала.