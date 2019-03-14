Строитель Крестов получил пять лет условно по делу о взятках и злоупотреблениях

В Петербурге приговорен директор компании «Петроинвест» Руслан Хамхоков, выступавший генеральным субподрядчиком строительства следственного изолятора «Кресты». Колпинский суд признал его виновным в даче взяток на 388 млн рублей и злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей и назначил наказание – пять лет условно с тем же испытательным сроком.

Хамхоков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривали в особом порядке. На время следствия он находился под домашним арестом.

«Петроинвест» выступал генеральным субподрядчиком при строительстве следственного изолятора «Кресты» в Колпино стоимостью 12 млрд рублей.