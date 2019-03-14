Владелец зловонной цистерны из Лигово заплатит 200 тысяч за отравленный воздух Петербурга

Компанию «Портэнерго» оштрафовали за отступление от экологических требований при обращении с опасными отходами. Разлив этилмеркаптана, душивший четыре района Петербурга, обойдётся фирме в 200 тысяч рублей.

Как сообщили в комитете по природопользованию 14 марта, дело об административном правонарушении в отношении «Портэнерго» рассмотрели накануне. Компания признала, что должным образом не соблюдала экологические и санитарно-эпидемиологические требования, которые предъявляют к ядовитым веществам. Результатом стала разгерметизация в Лигово цистерны с одорантом.

Также штраф получил ИП Говорухин — собственник участка, на котором нашлась цистерна. В комитете отметили, что ликвидации загрязнения он содействовал, но молчание о ЧП заставило службы пять часов искать источник, а горожан — задыхаться от зловония. По статье 8.5 КоАП РФ – «Сокрытие или искажение экологической информации» – он получил максимальный для индивидуальных предпринимателей штраф в 6 тысяч рублей.

На очереди компания – арендатор участка «Авто Л.С.», на машине которой цистерна приехала в Лигово. «Фонтанка» рассказывала, что фирма не первый раз работает с отходами без нужной лицензии. Однако, по словам гендиректора Геннадия Святкина, не с химией такого класса опасности. Административное производство в отношении «Авто Л.С.» продолжается.

Душный вторник выдался в Петербурге 5 февраля. Первыми на «запах газа» пожаловались в Лигово, где тут же эвакуировали две школы и медколледж. Затем зловоние из Красносельского добралось до Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Источник пытались обнаружить в течение нескольких часов, нашли на проспекте Народного Ополчения, где стояла ёмкость с этилмеркаптаном. Это одорант, который примешивают к газу, чтобы придать соединению характерный запах. «Лиговская» цистерна покинула Петербург только 18 февраля – в Усть-Лугу её забрал собственник.