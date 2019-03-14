Происшествия
Порошенко уволил главу внешней разведки Украины
Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Соответствующий документ опубликован пресс-службой украинского президента.
«Освободить Божко Егора Валерьевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте указа. Причины отставки главного разведчика страны не называются.
Божко возглавлял спецслужбу с сентября 2017 года. До этого в течение 2 лет был главой миссии Украины при НАТО.