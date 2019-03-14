Порошенко уволил главу внешней разведки Украины

С 4 по 8 марта 2019 года все желающие могли сфотографироваться в креативной фотозоне от «Образцовых кварталов» в ТРК «ЛЕТО». Сделать фото с хештегом #Образцовыекварталы - было обязательным условием участия в розыгрыше. Участникам необходимо было в дополнение придумать оригинальный слоган и разместить свое фото в Instagram.