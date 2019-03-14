Происшествия
В российском Минтрансе назвали причиной крушения Boeing в Эфиопии недостатки разработки и сертификации
Заместитель министра транспорта РФ считает, что Россия может извлечь уроки из трагедии с лайнером африканского авиаперевозчика Ethiopian Airlines.
«Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам, которые произошли с новейшей моделью Boeing», – цитирует 14 марта заявление Александра Юрчика ТАСС.
По его словам, катастрофа в Аддис-Абебе должна стать уроком, в том числе, и для России. «Для нас это должно быть сигналом к выстраиванию очень качественной системы сертификации авиационной техники», – резюмировал замминистра.
В России среднемагистральные самолеты Boeing четвертого поколения есть только во флоте авиакомпании S7, однако она приостановила их эксплуатацию. «Уральские авиалинии» и UTair все еще готовы пополнить свой авиапарк этой моделью. 14 марта Росавиация закрыла воздушное пространство России для Boeing 737 MAX.
Справка:
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.
Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.
После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам и другие.