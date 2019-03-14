В российском Минтрансе назвали причиной крушения Boeing в Эфиопии недостатки разработки и сертификации

Заместитель министра транспорта РФ считает, что Россия может извлечь уроки из трагедии с лайнером африканского авиаперевозчика Ethiopian Airlines.

«Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам, которые произошли с новейшей моделью Boeing», – цитирует 14 марта заявление Александра Юрчика ТАСС.

По его словам, катастрофа в Аддис-Абебе должна стать уроком, в том числе, и для России. «Для нас это должно быть сигналом к выстраиванию очень качественной системы сертификации авиационной техники», – резюмировал замминистра.

В России среднемагистральные самолеты Boeing четвертого поколения есть только во флоте авиакомпании S7, однако она приостановила их эксплуатацию. «Уральские авиалинии» и UTair все еще готовы пополнить свой авиапарк этой моделью. 14 марта Росавиация закрыла воздушное пространство России для Boeing 737 MAX.