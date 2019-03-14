«Локомотив» оспорил четыре решения арбитров после матча со СКА

Хоккейный клуб «Локомотив» остался недоволен судейством в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ против СКА, прошедшем 13 марта в Петербурге. Как сообщает «Р-Спорт», ярославцы обратились в КХЛ для разъяснения четырех эпизодов игры, которая завершилась победой армейцев со счетом 1:0.

«Локомотив» потребовал объяснить следующие моменты:

1) удаление на 10-й минуте матча защитника «Локомотива» Александра Елесина за игру высоко поднятой клюшкой;

2) столкновение на 14-й минуте нападающего СКА Михаила Мальцева с защитником «Локомотива» Якуба Накладала (неназначенное удаление);

3) столкновение на 45-й минуте нападающего СКА Наиля Якупова с нападающим «Локомотива» Брэндоном Козуном (неназначенное удаление);

4) столкновение на 59-й минуте матча нападающего СКА Никиты Гусева с защитником «Локомотива» Александром Кутузовым (неназначенное удаление).

На игре работали главные судьи Сергей Кулаков (44 года, Тверь) и Александр Сергеев (42 года, Жуковский).

Напомним, на недовольство судейством намекнул сразу после матча главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов: «Раньше, когда мы играли в хоккей, когда еще на аренах не было видеокуба, ничего не было. Мы приезжали играть в другой город. За нашими воротами было две камеры, а за другими — ни одной. Считаю, здесь вот так».

Второй матч серии пройдет 15 марта в Петербурге.