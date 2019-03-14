Пожилой мужчина получил тяжелые травмы на Выборгском шоссе, у машины почти пробито стекло

В Выборгском районе Петербурга днем 14 марта в ДТП серьезно пострадал пожилой пешеход. Судя по повреждениям автомобиля, удар был весьма сильным.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось в 13:55 у дома 355 по Выборгскому шоссе. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля KIA сeed вне зоны пешеходного перехода сбил 69-летнего мужчину.

Пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии. На фотографиях с места аварии, опубликованных в группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», видно, что у автомобиля осталась сильная вмятина на капоте и почти пробито лобовое стекло.

В ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется проверка.