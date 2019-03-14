Вылет петербуржцев из Екатеринбурга, которые возвращаются из отпуска в Нячанге, снова задержан. В Кольцово снег и ветер

Более чем на пять часов задерживается вылет петербуржцев из екатеринбургского аэропорта, на этот раз их задерживает погода. Тем временем этот же самолет ждут в Северной столице желающие улететь на Гоа.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, к семи часам 14 марта по Екатеринбургу (пять вечера по Москве) их посадили в самолет, борт компании AzurAir был готов отправиться в Петербург. Однако пассажиры вновь томятся в ожидании. Синоптики в регионе предупреждают о ветре до 25 метров в секунду и сильном снеге. По данным сервиса Flightradar, на запасной аэродром улетел рейс из Шарджи.

Как ранее писала «Фонтанка», домой пассажиры рейса из Нячанга не улетели вовремя из-за обнаруженной во время дозаправки самолета технической неисправности. Пассажиров пересадили на другой борт. По прилете в Северную столицу он должен увезти горожан на Гоа, вылет отложен минимум на пять часов, согласно онлайн-табло Пулково, с 16:30 до 21:00. В авиакомпании наше издание заверили, что на время ожидания пассажиров без еды и воды не оставят.