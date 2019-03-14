«Дом на Космонавтов» от «Эталон ЛенСпецСМУ» достиг отметки в 13 этажей

ГК «Эталон»

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству «Дома на Космонавтов» в Московском районе Санкт-Петербурга в соответствии с графиком.

На строительной площадке «Дома на Космонавтов» ведутся монолитные работы. В настоящий момент на объекте осуществляются работы по возведению монолитного каркаса 13 этажа, кладка наружных стен и внутренних перегородок на уровне 5-9 этажей. Строители также монтируют оконные блоки на уровне 1-5 этажей.

«Дом на Космонавтов» строится в Московском районе по адресу: пр. Космонавтов, уч.1, (западнее д. 61, корп. 2А по пр. Космонавтов). Современный 25-этажный дом рассчитан на 312 квартир различного метража и планировки. Также в доме запроектирован подземный паркинг на 198 машиномест и встроенный детский сад на 50 мест. Рядом с домом находится живописный Пулковский парк. Вблизи проекта проходят крупные городские магистрали: Московское шоссе, Московский и Витебский проспекты, улица Типанова с развитой системой наземного общественного транспорта. В 800 метрах от «Дома на Космонавтов» расположена станция метро «Звездная». Завершение строительства «Дома на Космонавтов» запланировано на II квартал 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Космонавтов» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/