Авиакомпания UTаir рассматривает вариант покупки Boeing 737 MAX. Росавиация запретила полеты этого самолета над Россией

Российский авиаперевозчик Utair все еще готов перевести свой авиапарк на среднемагистральные самолеты Boeing четвертого поколения.

«Мы ждем поставок [Boeing 737 MAX]. Пока мы никаких уведомлений от Boeing, от лизинговых компаний об отложении поставок не получали», – цитирует 14 марта заявление главы компании Андрея Мартиросова Интерфакс.

При этом он не исключил, что могут возникнуть изменения из-за того, что «события развиваются стремительно».

Ранее авиаперевозчик «Уральские авиалинии» подтвердил «Фонтанке», что компания не собирается отказываться от Boeing 737 MAX. В России эта модификация Boeing есть только во флоте S7, однако перевозчик принял решение пока снять их с эксплуатации.

Кроме того, 14 марта Росавиация закрыла воздушное пространство России для Boeing 737 MAX.