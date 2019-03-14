Дело о смертельной аварии на «Нарве» отдали в суд. Водитель, по чьей вине погибли пятеро, был под наркотиками

Арестованный в Петербурге гражданин Болгарии, который осенью прошлого года устроил смертельное ДТП на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти, вскоре окажется на скамье подсудимых.

Об окончании расследования уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения 14 марта сообщает региональное управление МВД. Водитель автопоезда, как ранее писала «Фонтанка» – он гражданин Болгарии, 15 сентября не справился с управлением и на скорости около 50 км/ч вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Бенц Спринтер». Водитель машины с украинскими номерами и трое его пассажиров скончались на месте, еще один молодой человек через несколько дней умер в больнице. Как показала экспертиза, виновник аварии был под действием наркотиков, он не пострадал.

На время следствия иностранец находится в изоляторе. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.