В Сербии задержали пять человек за реэкспорт греческих фруктов в Россию

Налоговая полиция и отделение МВД Сербии по борьбе с коррупцией задержали пять человек за подделку документов на фрукты из Греции, которые поставляли затем в РФ на условиях беспошлинной торговли, сообщило РИА Новости со ссылкой на сербскую налоговую службу.

«Двое из задержанных арестованы на 48 часов по обоснованному подозрению в отмывании денег и в злоупотреблении служебным положением и что получили незаконную прибыль в размере 104,8 миллиона динаров (около 888 тысяч евро)», – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые, сотрудники сельхозпредприятия в городе Алексинац на юге страны с двумя своими коллегам, одним белградцем и жителем поселка Дражевац близ Алексинаца, организовали импорт фруктов из Греции на имя фирмы из Белграда. Ввезенная сельхозпродукция снабжалась ложными документами о сербском происхождении и затем экспортировалась в Россию согласно договору о беспошлинной торговле между странами.