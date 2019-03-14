«Бам, бам, проскрёб, финалочка!» Мост у Сортировочной снялся в видео

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Известный собрат «моста глупости» – железнодорожный мост на Южном шоссе, у станции Сортировочная, – снялся в кино. Фильм, конечно же, про застрявшую «Газель».

«Как обычно, под Cортировочным мостом разложилась «Газель», – пишет очевидец 14 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Госномер грузовика – 48-го региона, то есть Липецкой области.

Видеоролик акцентирует внимание на особенности конструкции: мосты и балки (их тут несколько) различаются по высоте, и если машина проходит под одним, это не значит, что пройдёт под всеми.

Предыдущий раз мост у Сотировочной попал на страницы «Фонтанки» в день всех влюблённых: у него затянулось «свидание» с очередным грузовиком. А за месяц до этого, 16 января, свою «броню» там потерял «десептикон».

Сам же «мост глупости» на Софийской улице продержался без аварий (по подсчётам своего твиттера) уже 30 дней. Сено не в счёт.