(Не)ожиданное в магазине SPAR. Жильцы дома на Петроградской ждали обрушения полтора года

Поехавший под ногами кассирши SPARа пол жители доходного дома Алюшинского считают следствием ремонта в супермаркете, который тревожит горожан пару лет.

ЧП на первом этаже круглосуточного магазина в доме 69 на Большом проспекте Петроградской стороны произошло в ночь на 14 марта. Пол провалился в прикассовой зоне. Медики обследовали травмированную голову сотрудницы супермаркета и отпустили домой. По предварительной версии, причина обрушения – в усталости несущих конструкций. Но соседи сверху убеждены, что виновного следует искать среди ремонтников. Администрация SPAR хранит молчание.

Новый «жилец» появился в доме 69 на Большом проспекте летом 2017 года и сразу же вызвал неудовольствие у старожилов. Затеянный владельцами супермаркета ремонт стал поводом для обращения в управляющую компанию, прокуратуру, к районным властям. Суть претензий — в значительной перепланировке, которая включала ликвидацию несущих конструкций и строительство новых проемов в стенах.

По словам местных жителей, SPAR заехал на первый этаж дома летом 2017 года, после чего в помещениях начался ремонт, который вызвал обеспокоенность обитателей дома. По данным очевидцев, пристально следивших за ходом ремонта, «новосел» произвел значительную перепланировку в помещениях: сносил и делал проемы в стенах, в том числе несущих. Кроме того, выходящие Ординарную улицу окна лишились остекления, его заменили обычными жалюзи, замаскировав таким образом вентиляционные системы.

«Сверлили дыры в несущих и во внешних стенах, чтобы провести все инженерные коммуникации. Мы обращались на портал «Наш Санкт-Петербург». Когда вынули окна, я все это сфотографировала и отправила. В ответ сообщили, что это не имеет отношения к фасаду», – рассказала «Фонтанке» владелица одной из квартир над магазином.

Обращения в другие инстанции также результатов не дали. В администрации Петроградского района «Фонтанке» уже после обрушения рассказали, что по жалобам жильцов на место выезжали специалисты управляющей компании и райадминистрации, но перепланировки не увидели.

В ноябре 2017 года супермаркет открылся, а в феврале 2018-го в доме замерз водопровод, оставив всю парадную без воды на три дня. «Они (администрация супермаркета. – Прим. ред.) не пускали туда слесаря, так как водопроводная труба замурована в кафеле. Наверное, не хотели разрушений», – рассказал еще один жилец.

Квартира Ирины располагается прямо над магазином. После того, как был нарушен тепловой контур дома, в ее жилье резко похолодало. Пол пришлось укрыть сразу двумя коврами, но это не спасло от вибрации и гула вентиляционной установки. Женщина рассказала, что предпринимала попытки договориться о проведении утепления, даже за свой счет, однако администрация торговой точки навстречу идти отказалась.

После обрушения на место происшествия выехала проверка. Специалисты обнаружили на месте провала несогласованную стяжку, толщина песко-цементного слоя составляет 10 сантиметров. В соседней парадной обнаружили незначительный прогиб перекрытия. Осмотр показал, что несущие конструкции стен повреждены не были. ЖКС №1 Петроградского района, который отвечает за содержание дома, аварийно занялся укреплением подвальных перекрытий по всему периметру дома.

История борьбы жильцов с коммерсантами на первом этаже насчитывает уже десяток лет. До SPAR часть помещений занимал универмаг «Мармезан», который установил инженерные системы в непосредственной близости от газовой трубы.

Жители вспоминают, как три года назад в туалете одной из квартир провалился пол. Сквозное отверстие вело в стоматологическую клинику на первом этаже. А восемь лет назад полуметровый провал обнаружили во дворе дома, он и поныне там, в непосредственной близости от домовой стены. Местный слесарь однажды даже сказал по этому поводу Ирине: «Вы когда-нибудь рухнете с этой дырой, потому что вся ливневка уходит туда».

С представителем сети SPAR «Фонтанке» связаться не удалось, а в КГИОП нашему изданию подтвердили, что жалобы от жильцов действительно поступали, однако они касались квартир на других этажах. В 2017 году суд в рамках возбужденного дела об административном правонарушении привлек к ответственности пользователя объекта культурного наследия.

По закону, в случае если магазин действительно выполнил перепланировку, он обязан был предварительно согласовать действия с КГИОП. Однако в профильный орган SPAR не обращался. Проверка комитета должна выявить, переустраивал ли супермаркет внутренние помещения.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»