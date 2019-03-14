Греф назвал главную проблему России
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе мастер-класса для финалистов конкурса «Лидеры России» назвал главную проблему страны. Запись выступления опубликована на странице конкурса «Лидеры России» в Facebook 14 марта.
В ходе мероприятия Грефа спросили, какие три наиболее главные проблемы в настоящее время существуют у России.
«Можно одну? Отсутствие эффективной системы государственного управления. Это главное», — сказал Греф.
По его словам, «если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически».
«Я глубоко в этом убежден, и во все остальное просто не надо пускаться», — добавил Греф.
Справка:
«Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина и объединяющей 15 самостоятельных проектов. Заключительный этап второго конкурса проходит в Сочи с 13 по 17 марта.