Греф назвал главную проблему России

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе мастер-класса для финалистов конкурса «Лидеры России» назвал главную проблему страны. Запись выступления опубликована на странице конкурса «Лидеры России» в Facebook 14 марта.

В ходе мероприятия Грефа спросили, какие три наиболее главные проблемы в настоящее время существуют у России.

«Можно одну? Отсутствие эффективной системы государственного управления. Это главное», — сказал Греф.

По его словам, «если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически».

«Я глубоко в этом убежден, и во все остальное просто не надо пускаться», — добавил Греф.