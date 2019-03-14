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Бизнес
14.03.2019 17:18
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«Триумф» без страховки. Как Россия потеряла 17 млрд при перевозке С-400 в Китай

Зенитно-ракетные системы, поврежденные при шторме в проливе Ла-Манш, частично не были застрахованы. Из трех партий «Рособоронэкспорт» защитил только одну и поручил транспортировку связанной с Украиной фирме.

«Триумф» без страховки. Как Россия потеряла 17 млрд при перевозке С-400 в Китай

http://mil.ru/

«Фонтанке» стали известны подробности аварийной перевозки комплексов С-400 «Триумф» из порта Усть-Луга в Китай, после которой ракеты пришлось уничтожить. За год с небольшим экспортная «дочка» «Ростеха» смогла возместить 0,15 % от суммы многомиллиардных убытков благодаря тонким условиям страхового договора и экономии на страховых премиях, а первый суд предполагаемый причинитель ущерба выиграл.

Ответственным за транспортировку ракет и систем был «Рособоронэкспорт» – единственный госпосредник по военному экспорту, входит в «Ростех». По данным «Фонтанки», 27 декабря 2017 года компания заключила с «Независимой страховой группой» (НСГ) договор страхования груза (в перевозочных документах он обозначен как «специальное оборудование» по контракту № Р/121560…) на сумму 346 млн долларов (19,9 млрд рублей по курсу декабря 2017 года). Полис был выдан на одну партию груза.

На самом деле на борту «Никифора Бегичева» находились еще две партии дополнительного груза, не включенные в страховку. На них были оформлены только коносаменты – они одновременно являются расписками в получении груза и товарно-транспортными накладными.

«Рособоронэкспорт» одновременно выступал грузоотправителем и фрахтователем. Для морской перевозки С-400 «Триумф» он заключил с петербургской компанией «Балтик транс-порт» (БТП) так называемый тайм-чартер – договор фрахтования судна на определенный срок. По его условиям, заказчику передавалось полностью все судно вместе с экипажем. «Рособоронэкспорт» использовал возможную вместимость «Никифора Бегичева» и догрузил его еще двумя партиями. 12 декабря 2017 года «БТП» передал теплоход госкомпании, 27 декабря на одну партию из трех был выписан страховой полис, 30-го судно вышло из Усть-Луги, а 3 января попало в шторм в Ла-Манше и испытало проблемы с находившимся на палубе грузом. Он сместился и получил повреждения. Случай признали страховым.

«НСГ» выплатила «Рособоронэкспорту» страховое возмещение всего на 31,7 млн рублей. Это около 0,15 % от страховой суммы.

«Страховая сумма определяется сторонами договора. Как правило, она ниже реальной стоимости груза, – говорит адвокат Игорь Ан. – Страховщик отвечает в пределах этой суммы, а все, что сверх, – причинитель вреда. Так как возмещение составило гораздо ниже страховой суммы в 19,9 млрд, логично предположить, что штормом были повреждены незастрахованные партии груза».

По другой версии, договор страхования «Рособоронэкспорта» с «НСГ» составлен таким образом, что при любом ущербе на страховую компанию ложится минимальная нагрузка, а остальное госкомпания взыскивает с причинителя вреда. В этом случае «Рособоронэкспорт» действительно сам подал в суд на компании, отвечавшие за фрахт и перевозку. Убытки по трем искам составляют 17 млрд рублей.

«Балтик транс-порт» – непубличная компания. Сайт состоит из одной страницы, да и тот закрыт на техобслуживание. Через неделю после публикации «Фонтанки» «Идеальный шторм. Что у Чемезова утонуло в Ла-Манше» в регистрационные данные домена внесли изменения, у него появился новый создатель. Это житель села Ивашковка Житомирской области гражданин Украины Алексей Филиппов. До телефона с префиксом «+380» дозвониться невозможно, его постоянно сбрасывают.

По стечению обстоятельств, Алексей Филиппов из Ивашковки встречается в списке погибших летом 2014 года военнослужащих Вооруженных сил Украины. До статьи «Фонтанки» сайт «Балтик транс-порт» был зарегистрирован на другое физическое лицо и по другому украинскому адресу: Одесса, улица Бунина, 10. Это здание бизнес-центра «Морской» и одновременно штаб-квартира украинской компании Kaalbye Ltd, созданной в середине 1990-х и специализирующейся на морских перевозках военных грузов. Совладельцем бизнес-центра и компании считался известный российско-украинский бизнесмен Борис Семенович Коган. Он скончался в 2017-м. До 2006-го должность гендиректора Kaalbye Ltd занимал будущий замминистра транспорта и связи Украины Игорь Урбанский.

Борис Коган имел тесные связи с госкорпорацией «Ростехнологии». При жизни он входил в совет директоров «РТ-Логистика» – дочерней структуры «Ростеха». По одной из версий, «БТП» выступает неформальным представителем Kaalbye для заключения российских сделок. Одновременно компания аффилирована с «Ростехом» через топ-менеджмент. Директор «БТП» Александр Малахов еще месяц назад руководил фирмой «Элади», принадлежащей кипрскому офшору «Холисбридж Холдингс», которая является частью госкорпорации.

«Независимая страховая группа» является давним страховщиком структур «Ростеха». До 2015 года долю в ней через пару подконтрольных юрлиц имел сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав, бенефициар компании «Интербизнесгрупп».

«Рособоронэкспорт» судится за миллиарды в московском арбитраже. «НСГ» потребовала у «Балтик транс-порт» 31,7 млн рублей, ранее выплаченных «Рособоронэкспорту», но проиграла. В конце февраля Арбитражный суд Петербурга и области оставил иск страховщика без рассмотрения.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру» 

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