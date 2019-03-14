Единственный в этом сезоне концерт Ефима Бронфмана в России

Ефим Бронфман/ «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича»

21 марта в Большом зале Петербургской филармонии выступит всемирно известный пианист, шестикратный номинант и лауреат премии Grammy Ефим Бронфман (6+).

Концерт станет для него единственным в этом сезоне в России наряду с выступлениями на самых престижных концертных площадках мира. В первой половине сезона Ефим Бронфман провел серию совместных выступлений с Заслуженным коллективом России под управлением Юрия Темирканова в прославленных европейских залах, турне проходило под знаком юбилея Маэстро: 10 декабря ему исполнилось 80 лет.

В Петербурге в исполнении одного из самых востребованных и известных пианистов современности прозвучит программа из сочинений Шумана, Шуберта и Дебюсси.

В этом сезоне в графике Ефима Бронфмана – концерты в таких прославленных залах, как Музикферайн, Карнеги-холл, Концертгебау, Берлинская филармония, Ройял-фестивал-холл, выступления с Национальным оркестром Франции, Лондонской филармонией, Симфоническим оркестром Кельнского радио, оркестрами Национальной академии Санта-Чечилия и Берлинской филармонии, а также совместный тур с оркестром Венской филармонии.

Музыкант сотрудничал с крупнейшими дирижерами мира. Обладатель обширной дискографии, Ефим Бронфман шесть раз был номинирован, а в 1997 году и удостоен премии Grammy премии за совместную запись с Эсой-Пеккой Салоненом и оркестром Лос-Анджелесской филармонии.

Билеты от 700 рублей на концерт Ефима Бронфмана в Петербурге доступны в кассах и на сайте Петербургской филармонии.