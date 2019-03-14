Депутатский мандат Жореса Алферова передадут Павлу Грудинину

Президиум ЦК КПРФ 14 марта единогласно принял решение передать директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину депутатский мандат Жореса Алферова, сообщают российские информагентства со ссылкой на заявление руководителя КПРФ Геннадия Зюганова.

«Жорес Иванович Алферов был не просто депутатом, он был общественным деятелем, великолепным ученым, к слову которого прислушивались не только в нашей стране, но и в мире. В этой связи большая ответственность на кандидате, который продолжил бы лучшие традиции», — сказал Зюганов.

Он также отметил, что соответствующие документы будут подготовлены и направлены в ЦИК.

Нобелевский лауреат, депутат Госдумы от фракции КПРФ Жорес Алферов умер в Петербурге 1 марта на 89-м году жизни.