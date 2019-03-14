В Петербурге за коньяк и сигареты налетчикам дали по 11 лет строгого режима

Четверых мужчин в Петербурге признали виновными в серии разбойных нападений на круглосуточные магазины. С оружием в руках они пытались добыть сейфы, но уходили, нагрузившись табаком и алкоголем. Вспоминать загулы предстоит в колонии строгого режима в течение очень долгого срока.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 14 марта, организованная преступная группа из четырёх уроженцев Узбекистана впервые заявила о себе в середине мая 2017 года, но не просуществовала и месяца. Налётчики отметились в продуктовых магазинах на улицах Рашетовой, Благодатной и Лизы Чайкиной.

Нападения планировали загодя: изучали подступы, пути отхода, выбирали благоприятное время, под видом покупателей присматривались к кассам и товарам подороже. Каждый раз один оставался на стрёме, а его товарищи пневматическим пистолетом добивались покорности от персонала, требовали вскрыть кассу и показать сейф. К тишине призывали демонстрацией ножа.

Общий ущерб от трёх походов по магазинам составил порядка 125 тысяч рублей. С сейфом не повезло ни разу, кассы звенели мелочью, и добычей преступников становились блоки сигарет и ассортимент алкоголя – от марочного коньяка и виски до винных напитков за 125 рублей.

Всех четверых обвинили в разбое, совершённом организованной группой. Нижняя планка по части 4 статьи 162 УК — 8 лет. Каждый из квартета по совокупности эпизодов получил 11 лет. Петроградский райсуд 11 марта отправил их отбывать наказание в колонию строгого режима. В горпрокуратуре уточнили, что вину фигуранты признали только по одному налёту.